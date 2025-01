Ex-Vasco entra na mira do Manchester City

Segundo o jornal inglês "The Athletic", Douglas Luiz, volante ex-Vasco, entrou na mira do Manchester City para suprir em alto nível a ausência de Rodri, que sofreu uma grave lesão no joelho em 2024. Disputando o jogador com outros clubes da Premier League como Nottingham Forest e Manchester United, a intenção do City é conseguir que o jogador venha por empréstimo até o fim da temporada.

A Juventus vê o empréstimo como o impasse, uma vez que preferiria vender o jogador. Desde que chegou ao time italiano, Douglas não conseguiu repetir o desempenho da sua temporada de destaque no Aston Villa, quando foi um dos melhores volantes do mundo.

Douglas Luiz em ação pelo Aston Villa na Premier League (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Formado nas categorias de base do Vasco, Douglas Luiz foi transferido do Aston Villa para a Juventus por 42 milhões de libras no verão passado, em julho de 2024. Pela equipe italiana, o meio-campista marcou 10 gols e 10 assistências em 53 jogos.

- O Manchester City está sem opções para a volância desde que perdeu Rodri devido a uma grave lesão no joelho, em setembro de 2024. O clube está explorando várias opções para se reforçar e entre eles está Douglas Luiz, da Juventus, que esteve na lista do City entre 2017-19 - mencionou o The Athletic