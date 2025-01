Ramon Lima lamentou que o Vasco largou nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca sem vitórias. Os jogos serviram de laboratório para o elenco alternativo, uma vez que os principais jogadores estão em pré-temporada sob o comando de Fábio Carille.

continua após a publicidade

➡️ Vasco empata com Boavista e segue sem vencer no Campeonato Carioca

- Tivemos dois tempos distintos novamente. Trocamos de peças nos três jogos, não repetimos escalação. No segundo tempo fomos melhor. Empatamos, tivemos chance de virar. Não mudamos a dinâmica. Queríamos repetir o que planejamos, mas que não fizemos no primeiro. Tivemos protagonismo. Fica um gosto bem amargo nos três jogos, que poderiam ter sido três vitórias. Ficamos chateados de não deixar nove pontos, mas, vida que segue. Vamos buscar evolução.

O técnico sub-20 do Vasco também enalteceu a atuação de Walace. O zagueiro fez a primeira partida com a camisa cruz-maltina e marcou o gol de empate logo na estreia.

continua após a publicidade

- Walace é um jogador que veio do Bangu, a gente já tinha enfrentado ele algumas vezes. É um menino muito trabalhador, toda hora ele pede complemento, pós-treinos. É um jogador extremamente sério, trabalhador, é um jogador muito técnico. Está há pouco tempo no Vasco.

Agora, o Vasco volta a campo somente na quinta-feira (23) para enfrentar o Madureira. A bola vai rolar às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Walace fez o gol que evitou a derrota do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Confira mais respostas da coletiva de Ramon Lima:

TRABALHO DAS EQUIPES MENORES

- O tempo de trabalho é um indicador muito forte. Tivemos pouco tempo de treino, com um grupo muito heterogêneo, com jogadores voltando de empréstimo, outros do Sub-20, outros do grupo profissional. É um contexto bem adverso. O tempo de trabalho é um diferencial, mas os resultados dos outros quatro grandes mostra as dificuldades. O campeonato está mais equilibrado.

RIQUELME

- Na minha opinião, vai se dar bem melhor ali. Ele tem muito mais característica ofensiva, mais do que defensiva. O nosso sistema era sair com três ali pela esquerda com o Walace pela esquerda, porque o Victor Luis sentiu no intervalo. Acho que o Riquelme vai se dar bem ali, tanto pela esquerda quanto pela direita. É ver as oportunidades que ele vai ter, aqui ou em outro lugar. Mas a minha amostra com ele é muito pequena, de treino e de jogo.

BRUNO LOPES

- Nos outros jogos, o Bruno Lopes também jogou centralizado. Ele não fez função de extremo, jogou em dupla com GB nos dois jogos. Ele vai competir muito, é um jogador muito trabalhador. Vai acabar evoluindo. Ataca muito bem espaço, tem um pouco de dificuldade em jogo aproximado, mas ele tem uma caixa d'água vazia para enchermos aí de potencial.

MESCLA ENTRE JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA

- Quanto maior desafio, maior a evolução, eu vejo assim. E quanto maior a dificuldade, também. Então, quanto mais eles forem expostos no cenário nacional ou estadual, o que for, eles vão evoluir mais. Essa mescla de juventude com experiência, eu tenho certeza que ficou marcada para eles. Eu tinha até um lema com eles de falar: "ser melhor do que ontem", desde o primeiro dia de treino. Eu acredito que isso aconteceu para eles. Foi muito proveitoso. Quanto mais eles forem expostos, é mais um produto do Vasco ali evoluindo e a gente colhendo frutos com isso.

CRIAS DA BASE

- O Avellar subiu numa emergência do elenco estar enxuto. Tivemos que subir ele porque não tínhamos tantas opções. Estamos tentando formá-lo como lateral. O Andrey é uma joia de 16 anos, é muito técnico, tem muito refino. O Luiz já foi para a relação do profissional algumas vezes, não me surpreende a atuação dele. Tem muita coisa a evoluir, mas é muito promissor.