O terceiro empate consecutivo do Vasco no Campeonato Carioca também mostrou o que pode ser aproveitado e descartado para 2025. Somente alguns jogadores revelados pelo clube que se destacaram dentro do elenco alternativo. Por outro lado, "velhas caras" deixaram ainda mais claro as razões pelas quais não fazem parte dos planos do clube.

Apesar da idade, Paulinho, Luiz Gustavo e Walace foram os jogadores que mais se destacaram pelo Vasco nas primeiras rodadas do Carioca. Em contrapartida, velhos conhecidos como De Lucca, Jean David, Riquelme, Serginho, Souza e Zé Gabriel foram mais do mesmo e mostraram o que o torcedor já viu em outras temporadas recentes.

Os jovens zagueiros não sentiram o peso da camisa. Luiz Gustavo foi o mais seguro de todos os zagueiros usados por Ramon Lima. Já Walace mostrou personalidade e marcou o gol que evitou a derrota do Vasco para o Boavista.

Paulinho foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20 e não pôde completar o ciclo com o grupo alternativo. Porém, o lateral-direito fez dois jogos seguros e a atuação de gala contra o Nova Iguaçu foi coroada com o primeiro gol do Vasco na temporada.

Ainda há jovens com grande potencial e que podem agregar e surpreender no elenco principal do Vasco durante a temporada. São eles: Andrey, JP, Bruno Lopes e GB.

Ramon Lima não fez o Cruz-Maltino vencer nas primeiras rodadas do Carioca (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Agora é a vez dos principais jogadores do Vasco entrarem em campo. Além disso, a próxima rodada também contará com a estreia do técnico Fábio Carille.

O Vasco volta a campo nesta quinta-feira (23), quando enfrentará o Madureira, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino enfrenta o Tricolor Suburbano na Arena Amazônia, em Manaus.