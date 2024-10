Payet viveu uma noite mágica pelo Vasco contra o Bahia (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 30/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

"Eu estou aqui". Foi desta forma que Payet respondeu aos rumores de uma possível saída do meia do Vasco no final do ano.

Payet foi o principal protagonista na vitória sobre o Bahia, por 3 a 2. Além disso, por mais que tenha jogado poucos minutos contra o Cuiabá, o meia foi festejado pelos torcedores que estavam em São Januário.

Como de praxe, Payet sempre agradece aos vascaínos em todo final de jogo. Desta vez, o "obrigado" do francês veio junto da resposta que vai ficar no Vasco. A cena também foi repetida nas comemorações dos gols sobre o Bahia.

A resposta de Payet chega num momento chave do Vasco na temporada. O Cruz-Maltino precisava virar a chave na temporada para almejar voos mais altos. Graças ao desempenho meia francês contra o Bahia, o torcedor pôde voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores.

Nas duas últimas vitórias, Rafael Paiva fez questão de expor que conta com Payet. Mas não só isso, o técnico do Vasco rasgou elogios ao camisa 10 cruz-maltino.

- O Payet entrou muito bem, demonstra o quanto é profissional, o quanto está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o time para cima. Sabe que tem um peso muito grande, e a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Payet vem contribuindo muito. É um jogador que está treinando em alto nível de novo, a gente sabe da parte que está desenvolvendo fisicamente, mas temos clareza que na hora que o Payet entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda - disse Rafael Paiva após a vitória sobre o Cuiabá.

- É um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível. Feliz de ver isso. A gente espera atingir mais vezes com o Payet esse nível de jogo. Ele é um craque, hoje demonstrou. Uma pena, ele teve oportunidade de fazer o terceiro gol, é uma raridade no Brasil. É um jogador muito competitivo - exaltou o técnico depois de vencer o Bahia.

Vasco venceu o Bahia, nesta segunda-feira (28), na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco é o 9ª colocado no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O Cruz-Maltino tem oito pontos a menos que o São Paulo, o último na zona de classificação para a Libertadores.

Na próxima rodada, o Vasco faz o último clássico de 2024. O Cruz-Maltino entra em campo, na terça-feira (5), para encarar o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos.