Torcida do Vasco da Gama em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 11:31 • Rio de Janeiro

O documentário "A força do Gigante", que conta a história do clube Vasco da Gama, é um dos finalistas do 42º Festival Internacional de Milão. A premiação acontece entre os dias 5 e 9 de novembro, na Itália.

O filme

A obra narra os acontecimentos da trajetória do clube carioca na conquista do primeiro campeonato continental do mundo. O cruzmaltino venceu o torneio, que posteriormente inspirou a criação da Copa Libertadores e da Champions League, em 1948, no Chile. O título é um dos mais importantes da história do clube carioca.

O filme está disponível de forma gratuita no YouTube. O cineasta Marco Antônio Rocha é o responsável pela direção e criação do roteiro, que conta com depoimentos e narrativas de torcedores e personagens marcantes da história do Vasco.

O elenco tem a presença de cantores, atores, jornalistas, cartunistas, e claro, ex-jogadores do cruzmaltino. Nomes como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Antônio Pitanga, Sérgio Cabral, Jaguar, Acácio e Carlos Germano participaram da obra.

Vale destacar, que a produção do novo registro do momento precisou lidar com adversidades. Isso porque, as narrações originais das partidas da época foram perdidas em um incêndio na Rádio Mayrink Veiga. Para solucionar o problema, o filme recria alguns lances importantes da conquista do Vasco na voz do narrador Evaldo José. Já as imagens, ficaram a cargo do ilustrador Ray Titto, que recriou as jogadas com ilustrações animadas.

