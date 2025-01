Enfim Fábio Carille fez a estreia no comando do Vasco. Após a vitória sobre o Madureira, por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca, o experiente técnico cruz-maltino disse que estava ansioso e com "friozinho na barriga" para comandar a equipe projetou a primeira partida em São Januário.

- São Januário é emocionante, sim. Hoje teve a ansiedade, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco, agora para domingo também. Eu estou muito feliz, é um clube muito gostoso de trabalhar, é um clube que é muito acolhedor. Me senti em casa desde o primeiro dia.

Carille também comentou a situação envolvendo reforços para o Vasco. Atualmente, o clube está na busca para contratar dois atacantes que atuam pelo lado do campo. A ponta esquerda é a prioridade máxima do Cruz-Maltino no momento.

- A busca continua, mas sabemos que não é fácil. Não é só o Vasco. O que eu penso, e junto com a comissão, é ficar com a bola, jogadores que gostam de ter a bola, gostam de chegar com a posse. Se chegar, ótimo. Se não chegar, eu entendo e vamos treinar ainda mais essa situação.

Na próxima rodada, o Vasco volta a campo para enfrentar a Portuguesa, às 21h de domingo (26), em São Januário. Esta será a primeira partida de Carille no comando do Cruz-Maltino na Colina Histórica.

Confira mais respostas de Carille, técnico do Vasco:

DESEMPENHO NA ESTREIA

- A respeito do jogo aconteceu muita coisas que a gente trabalhou e elaborou, claro que é um início, é temperatura, é tudo o que a gente tem que reconhecer pra fazer uma análise, mas eu fiquei bastante satisfeito com esse primeiro momento, com esse primeiro jogo, com uma equipe que já tinha três jogos no campeonato, o Madureira. O Vasco também tinha, mas não com esse grupo. Então vi com bons olhos essa estreia na maioria desses jogadores e chegar a seis pontos nesse momento é muito importante pra nós.

PHILIPPE COUTINHO

- Expectativa em cima do Coutinho é enorme e tem que ser. É jogador de Copa do Mundo. Está fazendo uma pré-temporada muito boa. Tem uma hora que a gente perde, e ele dá uma pique de 40 ou 50 metros e vai ajudar a marcar lá. Ele sabe que tem que ser assim por ter ficado tanto tempo na Europa. Ele sabe que tem que ser participativo com a bola e sem a bola. É muito grande. Vamos dar todo o suporte para ele dentro de campo.

LUCAS OLIVEIRA E TCHÊ TCHÊ

- Tchê Tchê enfrentei várias vezes. Oliveira tentei levar para o Japão. Acompanho os dois há muito tempo. Estão adaptados e têm tudo para fazer uma temporada maravilhosa. Quero falar do segundo gol, participação de três jogadores que vieram do banco, Payet, Maxime e Puma.

CRUZAMENTOS PARA VEGETTI

- Essa bola vai chegar à área. Hoje eu fiquei feliz, houve os cruzamentos do Piton, do Payet, do Puma. A gente brinca que se a bola chega ruim ao Vegetti, ela fica boa, porque ele vai em todas as bolas. No primeiro jogo, houve alguns cruzamentos, mas eu quero aumentar. Essa bola vai chegar, sim, para o Vegetti finalizar.

