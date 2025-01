No primeiro desafio do elenco principal do Vasco, em 2025, o time entregou com o que foi proposto por Fábio Carille. O técnico cruz-maltino prometeu que a equipe teria controle de jogo, posse de bola, aproximação entre os jogadores e o meio-campo povoado.

continua após a publicidade

➡️ Carille analisa estreia pelo Vasco e revela ansiedade: ‘Friozinho na barriga’

O Vasco pressionou e agrediu o Madureira por pelo menos 30 minutos do primeiro tempo. Mesmo com novas caras, os principais reforços já estavam em casa: Jair, Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira. A chegada de Tchê Tchê ajudou a qualificar ainda mais o meio-campo.

Ao final da etapa inicial, o Vasco cansou e diminuiu o ritmo. Algo que era esperado por conta da estreia. O Madureira se aproveitou e cresceu na partida, mas nada que assustasse o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Já no segundo tempo, o Vasco voltou a "dar um gás" com a entrada de Payet, que poderia ter entrado mais cedo. A baixa minutagem não impediu a magia do francês. A origem da jogada do segundo gol saiu dos pés do camisa 10.

Estreia importante de um time que precisava vencer no Carioca pela expectativa que rondava o primeiro jogo das principais peças do elenco. Com esta base sólida, entrada de Mauricio Lemos e chegada de centroavantes que ataquem o espaço, a tendência é de que o Vasco percorra um caminho positivo em 2025.

continua após a publicidade

Carille vai comando o Vasco pela primeira vez em São Januário na próxima rodada (Foto: Antonio Pereira/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco volta a campo para enfrentar a Portuguesa, às 21h de domingo (26), em São Januário. Esta será a primeira partida de Carille no comando do Cruz-Maltino na Colina Histórica.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco