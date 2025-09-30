Lesões e suspensões impedem Diniz de dar sequência à dupla de zaga

O Vasco ganhou um desfalque importante para o duelo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e está fora da partida. A baixa obriga o técnico Fernando Diniz a definir um novo parceiro para Robert Renan na defesa.

continua após a publicidade

Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A disputa pela vaga está entre Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Apesar de Freitas somar mais partidas na temporada, Oliveira desponta como favorito para iniciar o jogo. Isso porque atua pelo lado direito da zaga, mesma posição de Cuesta, além de já ter recebido elogios do treinador após substituir Robert Renan no clássico contra o Flamengo. O jogador ganhou a oportunidade de entrar no segundo tempo nas últimas cinco rodadas e vem conquistando espaço no elenco.

Lucas Oliveira, do Vasco, disputa a bola com o atacante Pedro, do Flamengo (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O setor defensivo tem sido marcado por constantes mudanças sob o comando de Diniz. Em 26 jogos à frente do Vasco, o treinador já utilizou nove combinações diferentes de dupla de zaga. As mais recorrentes foram João Victor e Lucas Freitas, além de Hugo Moura e Lucas Freitas, ambas repetidas em sete oportunidades. Apesar dos bons desempenhos de Robert Renan e Cuesta, lesões e suspensões impediram maior continuidade nas últimas rodadas.

continua após a publicidade

➡️ Saiba o que falta para o Vasco concluir a venda do potencial construtivo de São Januário

Caso opte por Lucas Oliveira, Diniz alcançará a marca de dez formações diferentes no miolo de zaga nesta temporada. Entre as parcerias já utilizadas, também figuram João Victor e Luiz Gustavo (4), João Victor e Lemos (2), Carlos Cuesta e Robert Renan (2), além de formações pontuais com Lemos, Hugo Moura e Lucas Freitas. A definição da nova dupla acontecerá diante de um dos ataques mais letais do campeonato, o do Palmeiras.