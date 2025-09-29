Saiba o que falta para o Vasco concluir a venda do potencial construtivo de São Januário
Vasco aguarda que o modelo do termo referente à transação seja aprovado pela SMDU
O Vasco deu mais um passo importante para viabilizar a reforma de São Januário. Na última quinta-feira (25), foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro o modelo do termo referente à venda do potencial construtivo do estádio. O Vasco concluiu o envio dos documentos nesta segunda-feira (29) e agora a situação depende apenas da aprovação da Subsecretaria de Planejamento Urbano (SMDU), que deve se manifestar ainda nesta semana, segundo apuração do Lance!.
Após o aval da SMDU, a empresa SOD Capital poderá exercer a opção de compra conforme o combinado. O acordo prevê a comercialização de cerca de 250 mil m² de potencial construtivo — aproximadamente 90% do total disponível — por valores que giram em torno de R$ 500 milhões.
A expectativa é que os recursos estejam liberados a tempo de iniciar as obras no começo de 2026. Inicialmente, o clube trabalhava com a previsão de iniciar a reforma em 2025, mas a tramitação do processo enfrentou atrasos devido a entraves burocráticos ao longo do caminho.
O que é o potencial construtivo?
O potencial construtivo corresponde ao direito de construir em um terreno, dentro dos limites definidos pelo plano diretor da cidade. No caso do Vasco, a lei complementar aprovada autoriza o clube a transferir esse direito para outras regiões do Rio, como áreas da Barra da Tijuca e da Zona Norte, com maior infraestrutura. Assim, investidores compram esse “direito de construir” e o valor arrecadado é revertido para a modernização do estádio.
Segundo a legislação, 100% dos recursos obtidos com a venda serão obrigatoriamente investidos em São Januário. O clube terá uma conta específica para gerenciar a verba, com fiscalização tanto da Prefeitura quanto dos seus próprios órgãos internos. A determinação impede o uso do dinheiro para pagamento de dívidas ou salários, garantindo exclusividade para o projeto de reforma do estádio e seu entorno.
