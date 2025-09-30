A comissão técnica do Palmeiras iniciou a semana com uma péssima notícia: o volante Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e fará novos exames para avaliar a complexidade do caso. O clube informou que não está descartada uma intervenção cirúrgica. Com isso, o camisa 30 de Abel Ferreira é baixa no duelo contra o Vasco, marcado para esta quarta-feira (1°), no Allianz Parque, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o desfalque confirmado, o técnico português precisará definir se vai manter Andreas Pereira mais avançado ou se recuará o camisa 8 para a posição de Lucas Evangelista. Na partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, quando o volante se lesionou no início da partida, quem entrou na vaga foi Aníbal Moreno, que até então havia sido poupado do duelo.

Sendo assim, o meio-campo foi formado por Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Felipe Anderson. Caso o camisa 8 seja recuado, uma possibilidade é a entrada do meia Mauricio ou até mesmo de Raphael Veiga, mas o treinamento desta terça-feira ainda será utilizado para um esboço melhor, já que na reapresentação os titulares fizeram atividades regenerativas.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Verdão, que tem 49 pontos, precisa voltar a vencer para diminuir a distância para o líder Flamengo, que está cinco pontos à frente. Um novo tropeço pode fazer com que o Rubro-Negro dispare na ponta da tabela. Caso conquiste os três pontos diante de sua torcida, o Palmeiras pode até assumir a vice-liderança, que pertence ao Cruzeiro, que tem um ponto a mais.

