Vasco

Quem será o substituto de Barros na partida entre Vasco x Palmeiras? Veja as opções

Volante está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
05:00
Cauan Barros na partida entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraCauan Barros na partida entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Vasco terá um problema no meio-campo para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Barros recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cruzeiro e será ausência confirmada. Desde o retorno de empréstimo junto ao América-MG, ele foi titular em sete jogos consecutivos e ainda não perdeu iniciando entre os 11.

➡️ Saiba o que falta para o Vasco concluir a venda do potencial construtivo de São Januário

A principal opção do técnico Fernando Diniz é Matheus Carvalho, que já atuou ao lado de Barros na partida contra o Ceará. Apesar da atuação abaixo da média, marcada inclusive por erro no gol adversário, o volante é o favorito por ter características físicas semelhantes ao titular e estar em ritmo de jogo. Sua presença daria maior equilíbrio defensivo à equipe, que busca conter o setor de criação palmeirense.

MAtheus Carvalho Lance!
Matheus Carvalho na partida entre Vasco e Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Outra alternativa é Paulinho, que oferece mais qualidade no passe e poder de construção, mas que não tem sequência de jogos recentes. A falta de ritmo pode pesar na escolha de Diniz, embora o atleta represente uma opção mais ofensiva para a partida fora de casa. Já Tchê Tchê corre por fora: em reta final de recuperação de lesão sofrida contra o Corinthians, voltou a sentir no jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo e ainda inspira cautela.

➡️ Vasco volta a vencer sem sofrer gols após mais de um mês e celebra novo momento defensivo

Com 30 pontos conquistados, o Vasco busca continuar subindo na tabela do Brasileirao, enquanto o Palmeiras, em terceiro lugar, tenta encurtar a diferença para o líder Flamengo.

