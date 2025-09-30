O Vasco terá um problema no meio-campo para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Barros recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cruzeiro e será ausência confirmada. Desde o retorno de empréstimo junto ao América-MG, ele foi titular em sete jogos consecutivos e ainda não perdeu iniciando entre os 11.

A principal opção do técnico Fernando Diniz é Matheus Carvalho, que já atuou ao lado de Barros na partida contra o Ceará. Apesar da atuação abaixo da média, marcada inclusive por erro no gol adversário, o volante é o favorito por ter características físicas semelhantes ao titular e estar em ritmo de jogo. Sua presença daria maior equilíbrio defensivo à equipe, que busca conter o setor de criação palmeirense.

Outra alternativa é Paulinho, que oferece mais qualidade no passe e poder de construção, mas que não tem sequência de jogos recentes. A falta de ritmo pode pesar na escolha de Diniz, embora o atleta represente uma opção mais ofensiva para a partida fora de casa. Já Tchê Tchê corre por fora: em reta final de recuperação de lesão sofrida contra o Corinthians, voltou a sentir no jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo e ainda inspira cautela.

Com 30 pontos conquistados, o Vasco busca continuar subindo na tabela do Brasileirao, enquanto o Palmeiras, em terceiro lugar, tenta encurtar a diferença para o líder Flamengo.