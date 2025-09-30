Quais resultados da 26ª rodada do Brasileirão beneficiam o Vasco?
Em boa fase, Cruz-Maltino passa a mirar objetivos maiores
- Matéria
- Mais Notícias
Há sete jogos sem perder, o Vasco passa a respirar mais tranquilo e pode, pela primeira vez em muito tempo, passar a olhar para a parte de cima da tabela. Sendo assim, o torcedor muda suas ambições e para de ter a luta contra o rebaixamento como principal motivador.
Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Quem será o substituto de Barros na partida entre Vasco x Palmeiras? Veja as opções
Vasco
Saiba o que falta para o Vasco concluir a venda do potencial construtivo de São Januário
Vasco
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Agora a equipe do Vasco vê a classificação para a Sul-Americana de 2026 em um plano real, ainda alerta com a "zona de perigo", o Z4, mas com possibilidades reais de brigar por mais.
Sendo assim, confira os duelos desta rodada e saiba quais são os melhores resultados para o Vasco.
Confrontos da 26ª rodada do Brasileirão
- O asterisco representa o clube que, para a classificação do Vasco, é melhor que ganhe.
- Dois asteriscos representam o empate como melhor resultado.
Terça:
Atlético-MG x Juventude*
Quarta:
Palmeiras x *Vasco
*Mirassol x Bragantino
*Sport x Fluminense
*Internacional x *Corinthians
*Santos x *Grêmio
*Botafogo x *Bahia
Quinta:
*Vitória x Ceará
*Fortaleza x São Paulo
*Flamengo x Cruzeiro
Palmeiras x Vasco
Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere
O Vasco chega embalado para o confronto contra o Palmeiras, carregando uma sequência de sete jogos de invencibilidade — são três vitórias e quatro empates no período.
💊Desfalques do Vasco:
Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o volante Barros, que está fora por suspensão. Outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Lucas Piton, que segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e deve permanecer fora por mais algum tempo. Além deles, Thiago Mendes, GB e Tchê Tchê continuam em processo de transição física. Entre os três, Tchê Tchê é quem tem mais chances de ser relacionado para o jogo, mas sua presença ainda depende da avaliação final do departamento médico.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias