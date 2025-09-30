Quais resultados da 26ª rodada do Brasileirão beneficiam o Vasco?

Há sete jogos sem perder, o Vasco passa a respirar mais tranquilo e pode, pela primeira vez em muito tempo, passar a olhar para a parte de cima da tabela. Sendo assim, o torcedor muda suas ambições e para de ter a luta contra o rebaixamento como principal motivador.

Agora a equipe do Vasco vê a classificação para a Sul-Americana de 2026 em um plano real, ainda alerta com a "zona de perigo", o Z4, mas com possibilidades reais de brigar por mais.

Sendo assim, confira os duelos desta rodada e saiba quais são os melhores resultados para o Vasco.

Confrontos da 26ª rodada do Brasileirão

O asterisco representa o clube que, para a classificação do Vasco, é melhor que ganhe.

Dois asteriscos representam o empate como melhor resultado.

Terça:

Atlético-MG x Juventude*

Quarta:

Palmeiras x *Vasco

*Mirassol x Bragantino

*Sport x Fluminense

*Internacional x *Corinthians

*Santos x *Grêmio

*Botafogo x *Bahia

Quinta:

*Vitória x Ceará

*Fortaleza x São Paulo

*Flamengo x Cruzeiro

Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere

O Vasco chega embalado para o confronto contra o Palmeiras, carregando uma sequência de sete jogos de invencibilidade — são três vitórias e quatro empates no período.

💊Desfalques do Vasco:

Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o volante Barros, que está fora por suspensão. Outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Lucas Piton, que segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e deve permanecer fora por mais algum tempo. Além deles, Thiago Mendes, GB e Tchê Tchê continuam em processo de transição física. Entre os três, Tchê Tchê é quem tem mais chances de ser relacionado para o jogo, mas sua presença ainda depende da avaliação final do departamento médico.

