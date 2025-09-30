menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco tem baixas de última hora e retornos importantes para duelo contra o Palmeiras

Tchê Tchê e GB voltam a equipe, enquanto Matheus França e Cuesta ficam de fora

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
14:33
Vasco x Grêmio - Fernando Diniz
imagem cameraFernando Diniz tem retornos e desfalques para enfrentar o Palmeiras (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)
O Vasco terá desfalques de peso para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (1), às 19h30, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta está fora do jogo após apresentar um edema no adutor da coxa esquerda. Além dele, o meia Matheus França também não estará à disposição de Fernando Diniz, já que sofreu um entorse no tornozelo direito durante o treino desta semana.

Por outro lado, o técnico contará com retornos importantes. Tchê Tchê, que vinha se recuperando de uma lesão muscular sofrida no fim de agosto, contra o Corinthians, foi liberado pelo departamento médico e está confirmado entre os relacionados. A volta do volante amplia as opções do treinador para a formação do meio-campo vascaíno, já que Cauan Barros está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro.

Tchê Tchê e GB - Vasco
Tchê Tchê e GB em treino no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

Quem também está novamente à disposição é o atacante GB. O jovem revelado em São Januário se recuperou de uma lesão na coxa que o afastou dos gramados desde julho e surge como alternativa para o setor ofensivo.

Com ausências relevantes, Fernando Diniz terá de ajustar o time em busca de um bom resultado fora de casa. O Vasco entra em campo tentando somar pontos diante de um adversário para entrar na primeira página da tabela.

