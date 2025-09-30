Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere

Como chegam Palmeiras e Vasco

O time comandado por Abel Ferreira, atualmente na terceira posição com 49 pontos, busca se reerguer na tabela do Brasileirão. Isso porque o Verdão foi derrotado pelo Bahia na rodada do final de semana e precisa voltar a vencer para encurtar a distância do líder Flamengo.

Apesar da ideia de tentar força máxima nesta rodada, Abel Ferreira precisará mexer no meio-campo, já que Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e fará novos exames para avaliar a complexidade do caso – não está descartada uma intervenção cirúrgica. O português ainda terá pelo menos um treinamento antes de definir a equipe que vai a campo contra o Cruz-Maltino.

O Vasco chega embalado para o confronto contra o Palmeiras, carregando uma sequência de sete jogos de invencibilidade — são três vitórias e quatro empates no período. Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o volante Barros, que está fora por suspensão. Desde que retornou ao clube e assumiu a titularidade, o jogador ainda não perdeu — sua ausência será sentida no meio-campo. Outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Lucas Piton, que segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e deve permanecer fora por mais algum tempo.

Além deles, Thiago Mendes, GB e Tchê Tchê continuam em processo de transição física. Entre os três, Tchê Tchê é quem tem mais chances de ser relacionado para o jogo, mas sua presença ainda depende da avaliação final do departamento médico.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 1° de outubro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (BRA);

📺 Transmissão: Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Klein;

🚩 Assistentes: não divulgados;

🏁 VAR: não divulgado.

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho; Nuno, Rayan e Vegetti.