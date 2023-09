Se no ataque Jair saiu como o grande herói do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro, nesta segunda-feira, defensivamente o principal destaque do time tem outro nome e sobrenome: Léo Jardim. O goleiro cruz-maltino foi responsável por sete defesas na partida, sendo três delas após finalizações de dentro da área. A grande maioria no primeiro tempo, quando as equipes ainda estavam completas - Maidana, zagueiro do Coelho, foi expulso um pouco antes do intervalo - e o placar seguia zerado.



Jardim agora soma 90 defesas neste Campeonato Brasileiro e é o segundo goleiro no ranking geral do fundamento. Somente Lucas Perri, do líder Botafogo, com 98, aparece a sua frente. O camisa 1 vascaíno também é o 6º que mais realizou intervenções após conclusões de dentro da área, com 42, segundo dados do Sofascore.



Aos 28 anos de idade, Léo está apenas em sua terceira edição de Brasileirão, a primeira como titular. Revelado pelo Grêmio, onde foi reserva de Marcelo Grohe em 2016 e 2017, Jardim logo transferiu-se para Portugal, atuando por Rio Ave e Boavista. Na sequência atuou pelo Lille, da França, seu último clube antes de chegar a São Januário, no início deste ano.



GOLEIROS COM MAIS DEFESAS NO BRASILEIRÃO 2023

- Dados Sofascore



1º - Lucas Perri - Botafogo - 98

2º - Léo Jardim - Vasco - 90

3º - Marcos Felipe - Bahia - 88

4º - João Paulo - Santos - 86

5º - Cássio - Corinthians - 82