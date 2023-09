CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> Independência ou São Januário? A torcida do Vasco esgotou os ingressos e compareceu em maior número do os torcedores do América-MG

> !À queima-roupa! Léo Jardim salvou o Vasco ao defender um chute de primeira de Felipe Azevedo, na marca do pênalti. Um verdadeiro milagre.

> Futebol ou UFC? Com interevenção do VAR, Iago Maidada, do América-MG, foi expulso após acertar uma cotovelada em Vegetti

> !Na trave! Nos minutos finais, Vegetti cabeceou com estilo, mas a bola caprichosamente beijou o pé da trave

> Redenção! Nos acréscimos, Jair, que perdeu o gol que daria a vitória sobre o Bahia, marca para tirar o Vasco do Z4.