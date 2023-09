O Vasco é outro com Ramon Diaz. Vice-lanterna do campeonato antes da chegada do técnico argentino, o Cruz-Maltino agora figura fora da zona de rebaixamento e projeta novas subidas na tabela de classificação. A saída do Z4 aconteceu nesta segunda-feira, ao vencer o América Mineiro, no Independência, por 1 a 0, e ultrapassar de uma só vez Santos, Goiás e Bahia.



Essa foi a terceira vitória consecutiva do time no Brasileirão, algo que não acontecia desde o início da Série A de 2020, quando era comandado por outro Ramon, o Menezes. Na ocasião, a equipe venceu Sport (2x0), São Paulo (2x1) e Ceará (3x0). A sequência atual tem triunfos sobre Fluminense (4x2), Coritiba (5x1) e o Coelho (1x0).



O próximo duelo do Vasco será no domingo contra o Santos, na Vila Belmiro, às 16 horas. Caso vença novamente, repetirá a série de quatro jogos que não acontece desde 2012.