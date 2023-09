Ramon Diaz precisou de apenas dez jogos no comando do Vasco para cair nas graças da torcida cruz-maltina. E não é por menos. O aproveitamento do time quase triplicou desde a chegada do treinador argentino, que emplaca agora uma sequência de três vitórias consecutivas e quatro jogos sem saber o que é derrota.



Desde que Diaz chegou à São Januário, a equipe carioca já disputou dez partidas, venceu cinco, empatou duas e perdeu apenas três. Nos últimos oito confrontos, somente uma derrota: para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0.



O aproveitamento de pontos até então é de 56,6%, bem superior aos 21,4% alcançado no período em que Maurício Barbieri e William Batista comandaram o time. O desempenho com Ramon, aliás, é similar ao de Athletico Paranaense e Flamengo, atuais 6º e 7º colocados do Campeonato Brasileiro, e que lutam por vaga direta na Libertadores do ano que vem.



VASCO PÓS-RAMON DIAZ NO BRASILEIRO



10 jogos

5 vitórias

2 empates

3 derrotas

56,6% de aproveitamento

15 gols marcados

11 gols sofridos

+4 gols de saldo



VASCO PRÉ-RAMON DIAZ NO BRASILEIRO



14 jogos

2 vitórias

3 empates

9 derrotas

21,4% de aproveitamento

11 gols marcados

23 gols sofridos

-12 gols de saldo