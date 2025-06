Léo Jardim, Coutinho e mais: Vasco tem outros cinco jogadores com contrato perto do término

Não se trata apenas de Léo Jardim e Coutinho quando o assunto é "contratos que se encerram ao final do ano" no Vasco. O clube tem uma lista com mais cinco jogadores que o vínculo vai até o final de dezembro. São eles: Puma Rodríguez, Mauricio Lemos, Jair, Paulinho e Alex Teixeira.

A partir de julho, este quinteto já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Com isso, deixariam o Vasco ao final da temporada.

Puma Rodríguez

As conversas com Puma Rodríguez estão ainda não caminharam para um desfecho positivo. O lateral-direito quer receber mais oportunidades, tendo em vista que é um jogador de seleção, que pretende disputar a próxima Copa do Mundo. O uruguaio tem cinco jogos e pode ser negociado nesta janela se for da vontade do Vasco.

Puma quer estar na Copa de 2026 pelo Uruguai (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)

Mauricio Lemos

O Vasco não abriu conversas para renovar com Mauricio Lemos. O zagueiro perdeu espaço após se lesionar. No entanto, tem uma cláusula de renovação automática caso o jogador cumpra metas.

Mauricio Lemos tem cinco jogos pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Jair

O caso de Jair é complexo e depende de uma análise. O volante não é titular e tem um dos maiores salários do elenco. Por outro lado, Fernando Diniz quer a permanência do jogador, que já bateu os sete jogos no Brasileirão.

Diniz quer a permanência de Jair (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Paulinho

O Vasco segue em conversas para renovar o contrato de Paulinho. Em 2025, o meia busca recuperar se reencontrar para repetir as grandes atuações de 2023. O jogador perdeu espaço com a chegada de Fernando Diniz e oscila entre titulares e reservas.

Paulinho vive um 2025 de oscilações (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Alex Teixeira

A tendência é de que Alex Teixeira não fique no Vasco após o término do contrato. O clube não tem interesse em estender o vínculo com o meia-atacante.