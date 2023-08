RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Luan Cândido; Thiago Borbas, Sorriso e Sasha.



Pendurados: Andrés Hurtado, Juninho Capixaba, Eduardo Santos, Eduardo Sasha, Jadsom, Helinho, Lucas Evangelista.



Desfalques: Vitinho (suspenso), Eric Ramires (lesão na coxa esquerda), Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Helinho (estiramento no joelho), Henry Mosquera (contusão no joelho), Léo Realpe (lesão no bíceps femoral da coxa), Lucas Cunha (cirurgia no joelho), Nathan Camargo (entorse no joelho), Raul (cirurgia no joelho) e Nacho Laquintana (em transição).