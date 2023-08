Ficou curioso? Abaixo, o Lance! lista coincidências entre as chegadas dos dois meias ao Cruz-Maltino.



CHEGADA FORA DA JANELA



Assim como Payet agora, Nenê também chegou ao Vasco quando a janela de transferências internacionais já estava fechada.



✔️ Na época, o meia brasileiro estava sem clube após rescindir com o West Ham, da Inglaterra.



✔️ No caso atual do meia francês, ele estava livre no mercado desde que deixou o Olympique de Marseille há três semanas.



+ Com Payet, Vasco chega a nove estrangeiros no elenco; veja quem pode perder espaço



FAIXA ETÁRIA



Em ambas as contratações, a experiência veio como parte do pacote.



✔️ Em 2015, Nenê chegou ao Vasco com 34 anos. Payet, principal reforço de 2023, chega com 36 anos.