Jogadores em fim de contrato no Vasco têm destino encaminhado para 2026

Com a temporada chegando à reta final, o Vasco da Gama já começa a voltar suas atenções para 2026 e analisa com cuidado a situação dos atletas que têm contrato somente até dezembro de 2025. A tendência é que a maior parte dos atletas não renove e deixe o clube.

A seguir, veja a situação de cada atleta:

Jair (volante)

O volante sofreu uma grave lesão no joelho em agosto, na partida contra o Sport, e ficará afastado até o segundo semestre de 2026. Por lei, o Vasco é obrigado a estender o vínculo do jogador até o fim do período de recuperação. Assim, Jair deve ter seu contrato renovado pelo menos até o final de 2026.

Jair comemora gol marcado pelo Vasco contra o Botafogo na Copa do Brasil de 2025 (Foto: Peter Iliccievl/AGENCIA ENQUADRAR)

Paulinho Paula (volante)

Após a grave lesão sofrida no início de 2024, Paulinho não conseguiu repetir o desempenho que o transformou em peça fundamental na campanha de permanência na Série A em 2023. Em 2025, soma 24 jogos, um gol e uma assistência, mas perdeu espaço no elenco. A tendência é que ele não renove e deixe o clube ao término do contrato.

Paulinho comemora seu único gol marcado pelo Vasco nesta temporada de 2025 (Foto: Antonio Pereira/Agif/Gazeta Press)

Puma Rodríguez (lateral-direito)

Entre os atletas da lista, Puma é o que mais atua sob o comando de Fernando Diniz. O uruguaio, presença frequente na seleção do seu país, já recebeu proposta de renovação do Vasco. As partes negociam e ainda buscam um acordo para a permanência do lateral.

Maicon (zagueiro)

Emprestado ao Coritiba, Maicon não deve retornar a São Januário. O defensor tem acordo encaminhado para assinar em definitivo com o clube paranaense quando seu contrato com o Vasco chegar ao fim.

Mauricio Lemos (zagueiro)

Sem espaço desde que chegou ao clube no começo do ano, o zagueiro uruguaio não conseguiu se firmar e está fora dos planos para 2026. O Vasco não deve renovar seu contrato.

Mauricio Lemos em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press) Thiago Ribeiro/AGIF

Alexander (goleiro)

Cria da base cruzmaltina, Alexander passou a temporada emprestado ao Capital-DF e retornou no meio do ano. O goleiro também não terá seu vínculo estendido e deixará o clube ao final do ano.

Pablo (goleiro)

Terceiro goleiro do elenco profissional, Pablo, também formado em São Januário, não deve continuar.

Cauan Paixão (atacante)

O atacante de 21 anos, que retornou do Polissya, da Ucrânia, no início de julho, também está de saída. Sem espaço no elenco, ele deve procurar um novo clube a partir de janeiro.

