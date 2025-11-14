AO VIVO: Vasco x Flamengo se enfrentam na final da Copa Rio Sub-17
Rubro-negro venceu o primeiro confronto por 2 a 1, na Gávea
Assista a final entre Vasco x Flamengo ao vivo
Primeiro título da história do Vasco da Gama
Andrey Santos fala do amor pelo Vasco e responde sobre possível retorno: ‘Toca no coração’
Torcedores do Vasco recebem chuvas de críticas após atitude polêmica: ‘Vira-lata’
Vasco e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 14h45, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na segunda partida da final da Copa Rio Sub-17. Na primeira partida, o Rubro-negro venceu por 2 a 1 de virada, na Gávea. Agora, o Gigante da Colina precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça. Caso o Vasco vença por apenas um gol de vantagem a partida será decidida nos pênaltis.
Escalação do Vasco
Nesta temporada o time comandado por Cássio Barros já disputou 57 partidas, venceu 35, empatou 13 e perdeu apenas nove. Um dos principais destaques da equipe cruzmaltina é o centroavante Diego Minete, que desceu do time Sub-20 para disputar a decisão.
Escalação do Flamengo
O Rubro-Negro participou de 14 jogos na competição, conquistando nove vitórias, empatando em quatro oportunidades e sofrendo apenas uma derrota. A equipe marcou 28 gols e sofreu 14. João Vitor lidera a artilharia do time, com quatro gols.
