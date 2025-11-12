Andrey Santos revela proximidade com jogador do Vasco: 'Converso muito'

Em coletiva pela Seleção Brasileira, Andrey Santos abriu o coração, se declarou ao Vasco e se mostrou atento as atuais ambições do clube. Durante a entrevista, Andrey declarou sua torcida ao Cruz-Maltino na disputa pelo título da Copa do Brasil e revelou que fala muito sobre o assunto com um jogador do atual elenco.

- Quando se trata de Vasco toca no coração, fui muito feliz lá em 2022, ajudei com meus companheiros a gente voltar à elite do futebol brasileiro. Graças a Deus o Vasco está bem. Converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, o Vasco tem uma torcida gigantesca e está precisando desse título - iniciou Andrey, em entrevista coletiva.

- Sobre minha volta, não gosto de fazer promessas, criando expectativas, mas sou muito grato ao Vasco, meu clube do coração, me formou como homem, como atleta. Num futuro penso sim em retornar ao para trazer mais alegria à torcida - declarou.

Paulo Henrique em alta no Vasco

O lateral-direito Paulo Henrique, mencionado por Andrey, vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Incontestável no Vasco, PH foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, quando chegou inclusive a balançar as redes!

Andrey Santos mira Copa do Mundo

Aos poucos, o volante Andrey Santos vai adquirindo mais confiança do técnico Carlo Ancelotti. E isso num setor em que o treinador já definiu dois titulares e que tem a concorrência de jogadores bastante rodados na Seleção Brasileira. O volante, formado nas categorias de base do Vasco, atualmente joga no Chelsea, da Inglaterra.

