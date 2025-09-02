Vasco atualiza sobre lesão de Jair

O Vasco atualizou, nesta terça-feira (2), a situação clínica do volante Jair após a lesão sofrida na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo, após uma entrada dura de um adversário, e passou por exames para identificar a gravidade do problema.

Segundo comunicado oficial do clube, os exames de imagem apontaram múltiplas lesões no joelho direito do atleta: uma lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport. A previsão de recuperação ainda não foi divulgada, mas a tendência é de um longo período fora dos gramados.

Jair em campo pelo Vasco no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Essa não é a primeira vez que Jair enfrenta um problema grave nos joelhos. Em fevereiro do ano passado, o volante já havia sofrido uma lesão séria no joelho esquerdo, que o obrigou a passar por cirurgia. Agora, o novo diagnóstico representa mais um desafio em sua trajetória no clube.

A ausência de Jair é uma baixa significativa para o elenco de Fernando Diniz, que vinha contando com o jogador como peça importante no meio-campo. O Vasco deve avaliar alternativas internas para suprir a ausência do volante, enquanto o atleta inicia o processo de recuperação com acompanhamento do departamento médico.