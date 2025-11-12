O Vasco teve quatro jogadores convocados para esta Data Fifa. Por mais que o clube não tenha jogos durante o período dedicado ao futebol de seleções, atua no dia seguinte ao fim da paralisação. Com isso, a tendência é que o grupo seja desfalque no duelo com o Grêmio, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre. A seguir, o Lance! apresenta um panorama dos selecionáveis cruz-maltinos.

Vale ressaltar que um dos quatro convocados já é ausência certa: o lateral Paulo Henrique, expulso no confronto com o Juventude. O problema é que o reserva imediato, Pumita Rodríguez, também viajou com sua seleção.

As equipes nacionais sul-americanas disputarão dois amistosos nesta Data Fifa. Por não se tratarem de jogos "competitivos", é difícil prever como cada técnico rodará o seu elenco. Os treinadores podem optar por dar mais chances a jogadores menos utilizados ou afirmarem o time entendido como o mais pronto para a Copa do Mundo do próximo ano.

Convocados do Vasco

Puma Rodríguez (Uruguai)

O lateral de 28 anos foi ofuscado pela grande temporada de Paulo Henrique, mas continua sendo importante no elenco vascaíno, recebendo chances também pelo lado esquerdo. Pumita tem sido presença frequente na seleção uruguaia desde setembro do ano passado. Na última Data Fifa, foi titular nos dois amistosos, contra República Dominicana e Uzbequistão. No entanto, a equipe não contava com Varela, do Flamengo, que foi dispensado em acordo entre a federação uruguaia e o rival vascaíno. O defensor cruz-maltino costuma ser a terceira opção do elenco de Marcelo Bielsa: atrás também de Nahitan Nández, que joga na Arábia Saudita.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos

Pumita Rodríguez treina com demais companheiros de seleção uruguaia (Foto: Divulgação / AUF)

Andrés Gómez (Colômbia)

O ponta de 23 anos conquistou Fernando Diniz e foi titular do Vasco nas últimas seis partidas, mas ainda tenta se consolidar na seleção colombiana. Gómez não era chamado há praticamente um ano - somou nove minutos contra Uruguai e Equador na ocasião, mas suficientes para marcar um gol - e tentará aproveitar da melhor forma a nova oportunidade. Se o técnico Néstor Lorenzo optar por utilizar a Data Fifa para conhecer mais outros atletas, as chances de o cruz-maltino atuar aumentam consideravelmente.

Compromissos da sua seleção

15/11 - Colômbia x Nova Zelândia

18/11 - Colômbia x Austrália

Local: Estados Unidos

Carlos Cuesta (Colômbia)

Assim como Gómez, Cuesta chegou ao Vasco no meio do ano e logo se firmou entre os titulares. Por isso, volta a receber chances na Colômbia após ficar fora das últimas três listas. Na Data Fifa anterior às ausências, tinha até sido titular contra o Paraguai. O zagueiro cruz-maltino, de 26 anos, tenta recuperar o enorme prestígio que já teve na seleção: durante a ótima campanha na última Copa América, foi titular absoluto ao lado de Davinson Sánchez. Atualmente, perdeu o posto para Lucumí, do Bologna.

Compromissos da sua seleção

15/11 - Colômbia x Nova Zelândia

18/11 - Colômbia x Austrália

Local: Estados Unidos

Paulo Henrique (Brasil)

Aos 29 anos, PH vive a grande fase da carreira e é um dos destaques do Vasco na temporada. Depois de muitos pedidos da torcida, recebeu o chamado de Carlo Ancelotti na última Data Fifa. Atuou por 20 minutos contra a Coréia e foi titular diante do Japão, quando marcou seu primeiro gol pela seleção. O lateral-direito deixou ótima impressão e quer brigar pela titularidade com a amarelinha. Suspenso do próximo compromisso vascaíno, o defensor deve ter apoio da torcida para jogar tempo expressivo sob o comando do italiano.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Brasil x Senegal

18/11 - Brasil x Tunísia

Locais: Inglaterra e França

Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)

Fim de temporada do Vasco

Depois de conseguir quatro vitórias seguidas no Brasileirão, o Vasco começou a sonhar com a classificação para a Libertadores. No entanto, perdeu três jogos consecutivos e viu as chances diminuírem drasticamente (1,6%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG). Por outro lado, também está praticamente livre do rebaixamento (0,15% de probabilidade). Com isso, o foco do fim de temporada vascaína está na disputa da Copa do Brasil, da qual o clube é semifinalista.

Calendário vascaíno

19/11 - x Grêmio (Brasileirão)

23/11 - x Bahia (Brasileirão)

28/11 - x Internacional (Brasileirão)

03/12 - x Mirassol (Brasileirão)

07/12 - x Atlético-MG (Brasileirão)

11/12 - x Fluminense (ida - Copa do Brasil)

14/12 - x Fluminense (volta - Copa do Brasil)

17/12 - eventual final da Copa do Brasil

21/12 - eventual final da Copa do Brasil