Carille tem prioridade definida no Vasco para 2025

No que depender de Fábio Carille, o Vasco estará no topo de todas as competições que restam em 2025: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Cruz-Maltino voltará a campo 21 dias após a eliminação no Carioca para enfrentar o Santos, na 1ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Carille não crê na chegada de mais reforços no Vasco até próxima janela: ‘A não ser que seja muito pontual’

- Quero as três, né. As três competições são valorizadas demais hoje - cravou Fábio Carille em entrevista ao "Ge". E complementou:

- Brasileirão sempre foi, mas a Copa do Brasil ficou gigantesca, não só pelo profissional, mas também financeiramente. E a Sul-Americana, que é uma divisão abaixo da Libertadores. São três competições muito valorizadas e vamos trabalhar para estar no alto das três.

Mesmo mirando alto, Carille tem a consciência de que as chances do Vasco em torneios de mata-mata são maiores. O Cruz-Maltino chegou até a semifinal da Copa do Brasil em 2024. Segundo o treinador, estas competição não aceitam erros.

continua após a publicidade

- Essas competições (Copa do Brasil e Sul-Americana) são menos jogos, mas são mata-mata. Brasileirão você tem o direito de errar. Pode ser campeão com derrotas. Sul-Americana e Copa do Brasil você não pode errar. Foi agora com o Corinthians, por exemplo. Fez um jogo ruim fora e não conseguiu reverter em casa. Temos que levar as três competições com uma seriedade muito grande. Sempre vamos priorizar o próximo jogo, independente da competição que for - disse o técnico do Vasco. Em seguida, contou que não vai tornar as metas públicas:

- Quando você estabelece metas, você briga por aquilo. Se deixa um pouco vago, penso que os objetivos fogem do controle. Temos metas, sim. Vou esperar o início do campeonato, agora tivemos a chegada dos jogadores, esse período sem jogos está sendo muito bom para treinarmos, esperarmos um resultado e sabermos onde podemos chegar.

continua após a publicidade

Vasco tem a Sul-Americana como prioridade (Foto: Daniel Duarte/AFP)

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30, quando enfrentará o Santos, na 1ª rodada da competição. A bola rola às 18h30, em São Januário.