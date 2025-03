O Vasco contratou oito reforços nesta janela de transferências. Três meses após a chegada de Fábio Carille, o técnico não acredita na chegada de mais reforços até o meio do ano.

- Agora, não vejo (necessidade de reforços), a não ser que seja muito pontual, que o clube entenda que precise fazer. Nesse início, até a janela do meio do ano, acredito que não chegue mais ninguém. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim - considerou Fábio Carille em entrevista ao "Ge". E analisou:

- Dá para fazermos um bom trabalho com o que temos hoje, ainda mais com esse tempo de treinamento que estamos tendo.

Fábio Carille também contou que nunca "cobrou reforços" da diretoria. O técnico do Vasco explicou que "via a diretoria indo atrás" de jogadores. Para suprir as principais carências, a zaga e o ataque, chegaram Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Mauricio Lemos, Benjamín Garré, Loide Augusto e Nuno Moreira.

- Não é que não pedi (reforços), as perguntas eram sobre eu cobrar algo, e eu não podia cobrar algo que eu via a diretoria indo atrás, trabalhando tanto. São quatro ou cinco cabeças nas negociações: os dois clubes, empresários, família. Eu os via correndo atrás de reforços. Chegaram. Nuno, Garré, Loide… são jogadores de qualidade, que estão no processo de adaptação, principalmente de temperatura. Nós sabíamos da necessidade, eu não precisava cobrar porque via quanto eles trabalhavam para isso.

Garré foi um dos atacantes contratados pelo Vasco nesta janela de transferências (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30, quando enfrentará o Santos, na 1ª rodada da competição. A bola rola às 18h30, em São Januário.