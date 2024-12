Com emoção até os últimos segundos, Vasco vence São Paulo pelo NBB

O Vasco venceu o São Paulo por 87 a 84, nesta sexta-feira (6), no Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, na capital paulista, pela décima-primeira rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida foi marcada pelo equilíbrio e pelos minutos finais emocionantes, quando os times se alternaram na liderança, mas o Cruz-maltino sobressaiu nos segundos finais. O grande destaque da vitória do Gigante da Colina foi o armador americano Jamaal, que anotou 18 pontos.

Com o resultado, o Vasco sobe para a quinta colocação do NBB, com 61.5% de aproveitamento e 21 pontos. Já o São Paulo caiu para a sétima posição, com 58.3% e 19 unidades.

🏀 COMO FOI O JOGO?

O São Paulo começou com tudo, com ótimo aproveitamento na bola de três, principalmente com o trio Miller, Tyrone e Coelho, e abriu 17 a 8. Após o tempo técnico pedido pelo técnico Léo Figueiró, o Vasco reagiu e virou para 21 a 19, com 11 pontos de Gustavo Basílio, que acertou três cestas do perímetro. Porém, o Tricolor Paulista conseguiu colocar mais quatro pontos no placar e terminou o primeiro período na frente: 23 a 21.

No segundo quarto, os times pontuaram menos, mas com o Vasco melhor, principalmente com Eugeniusz e Basílio, que continuou muito bem na partida. O técnico do São Paulo, Guerrinha, pediu tempo técnico, que deu certo. Sobre os olhares do ginasta Arthur Zanetti, o Tricolor Paulista voltou a liderar o placar e foi para o intervalo vencendo por 40 a 33, após grande atuação defensiva.

Arthur Zanetti assistiu à partida entre São Paulo e Vasco (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

No terceiro período, o São Paulo continuou superior e aumentou a vantagem para 14 pontos, mas o Vasco reagiu após o tempo técnico, encostou e ficou quatro pontos atrás (55 a 51), após bola de três de Jamaal. Apesar do Cruz-Maltino vencer o quarto, o time da casa seguiu na frente no placar: 61 a 55.

O quarto período começou elétrico, com São Paulo e Vasco acertando quatro bolas de três em sequência, sendo duas para cada lado. Minutos depois, após enterrada de Marquinhos e cesta de Jamaal, o Cruz-maltino empatou a partida em 69 a 69, forçando o tempo técnico de Guerrinha. Mesmo com a parada, o clube de São Januário seguiu melhor e passou à frente após bola de três de Paulichi e aumentou a vantagem, que chegou a seis pontos: 77 a 71.

Marquinhos, do Vasco, anotou 16 pontos (Foto: Miguel Schincariol / Saopaulofc.net)

Nos minutos finais, o São Paulo empatou a partida e começou a trocar a liderança com o Vasco. Com o equilíbrio, os times chegaram empatados ao último minuto. O Tricolor Paulista teve chance de abrir dois pontos, mas Fischer errou um dos lances livres, deixando a partida em 82 a 81 para os mandantes. Na jogada seguinte, o Cruz-maltino anotou três pontos. Paulichi marcou dois pontos e a cobrança de falta, mas o time do Morumbi empatou logo na posse seguinte, com Bennett.

Com a partida empatada por 84 a 84, faltando 16 segundos, Jamaal decidiu. O armador americano chamou a responsabilidade e anotou dois pontos restando apenas seis segundos. Na pressa, o São Paulo tentou sair jogando em velocidade, mas Eugeniusz interceptou a bola e sofreu falta técnica. O ala-armador errou a primeira e a terceira tentativa, mas acertou a segunda, o que foi suficiente para a vitória do Vasco por 87 a 84.

Jamaal, do Vasco, foi o cestinha da partida, com 18 pontos (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

TIMES E PONTOS - SÃO PAULO 84 x 87 VASCO

São Paulo:

Titulares:

Tyrone - 9 pontos

Bennett - 16 pontos

Fischer - 20 pontos

Paulo Lourenço - 4 pontos

André Góes - 4 pontos



Banco:

Coelho - 5 pontos

Faverani - 16 pontos

Miguel - 0 ponto

Miller - 10 pontos

Vasco:

Titulares:

Eugeniusz - 8 pontos

Marquinhos - 16 pontos

Paulichi - 10 pontos

Scheuer - 10 pontos

Eddy - 12 pontos



Banco:

Ale - 0 ponto

Jamaal - 18 pontos

Gustavo Basílio - 13 pontos

Humberto - 0 ponto

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Em jogo atrasado pela décima rodada, o Vasco receberá o líder Minas, no Ginásio de São Januário, na segunda-feira (9), às 20h (de Brasília). Já o São Paulo pegará o Caxias do Sul, no Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, na terça-feira (10), às 20h.