Vasco dá início à pintura das arquibancadas de São Januário

O Vasco iniciou o processo de revitalização e retoque na pintura das arquibancadas de São Januário, nesta quinta-feira (10). O objetivo é deixar o estádio de cara nova para a sequência da temporada. Quase um mês fora dos gramados, o Cruzmaltino encara o Botafogo, no próximo sábado, às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

continua após a publicidade

➡️Inegociável no Vasco, Rayan já foi alvo de Textor, dono do Botafogo, em outras janelas; relembre

De acordo com o clube, os trabalhos devem ser concluídos dentro de uma semana. A última partida no Caldeirão ocorreu no dia 31 de maio, na derrota por 2 a 0 contra o Bragantino, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reencontro com São Januário está marcado para o dia 19, contra o Grêmio.

Por conta da pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Gigante da Colina não entra em campo há cerca de um mês. A última exibição foi a vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 12 de maio. No clássico com o Botafogo, a equipe comandada por Fernando Diniz busca a primeira vitória jogando no Mané Garrincha, em jogos do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Confira a nota divulgada pelo Vasco

"A intervenção contempla a área das arquibancadas, preservando o tradicional padrão visual do Caldeirão. O processo integra um conjunto de cuidados e melhorias que vêm sendo realizados ao longo da temporada, como a instalação dos novos refletores, a revitalização dos vestiários e da quadra externa de futsal, e a ampliação e pintura da sala do VAR, ações que reforçam o compromisso com a estrutura do estádio e com a experiência do torcedor em São Januário", informou o clube.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Arquibancada de São Januário passará por pintura (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Philippe Coutinho será julgado nesta quinta-feira

A quinta-feira está sendo agitada nos bastidores do clube. Isso porque o novo camisa 10, Philippe Coutinho, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD. Denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por empurrar a cabeça do atacante Marinho, do Fortaleza, o meia vascaíno pode pegar um gancho de uma a três partidas de suspensão.

continua após a publicidade

➡️ Vasco rescinde contrato de atleta da base

Coutinho foi expulso na vitória por 3 a 0, contra a equipe cearense, no último dia 17 de maio. Na ocasião, Marinho agrediu o lateral vascaíno Lucas Píton e foi cobrado pelo vascaíno após o lance. Após o desentendimento, ambos acabaram expulsos pelo árbitro Anderson Daronco. Vale destacar que o meia já cumpriu um jogo de suspensão, na derrota no clássico para o Fluminense.

O atacante do Fortaleza foi denunciado no artigo 254, em caso de agressão física e terá um pena maior, podendo pegar um gancho de 4 a 12 partidas de suspensão. O caso está na 6ª Comissão Disciplinar do STJD. Eduardo Xible Salles Ramos é o auditor do processo de Coutinho e Marinho.