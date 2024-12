Vasco ainda não é certeza na Sul-Americana; entenda cenário

Apesar de mínimas, o Vasco da Gama ainda tem chances de se classificar para a Libertadores. Sendo assim, a participação do clube a Sul-Americana ainda não está garantida. O Botafogo ter sido campeão da Libertadores e o Flamengo da Copa do Brasil, abriu possibilidade para que os times do G8 entrem na zona de classificação para a Liberta. Faltando uma rodada para o fim, o Vasco está na 10ª colocação.

Com a vitória do Corinthians e as derrotas de Bahia e Cruzeiro na 37ª rodada do Brasileirão, o Vasco ficou a três pontos da zona de classificação para o torneio.

Vitória contra o Galo em casa deixa vivo sonho da Libertadores (Foto: Matheus Lima/ Vasco)

O que precisa acontecer para classificar?

Considerando os critérios de desempate, uma vitória contra o Cuiabá (já rebaixado), por um placar de 12 gols de vantagem (por exemplo, 12 x 0), combinado a uma derrota do Bahia contra o também já rebaixado Atlético-GO, e uma derrota do Cruzeiro contra o Juventude, levaria o Vasco a Libertadores.

As últimas temporadas do Vasco

Nos últimos cinco anos, o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por lá, ficou dois anos. Na temporada passada, o Cruz-Maltino se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

2020 (17º lugar e rebaixado para a Série B);

2021 (Série B);

2022 (Série B);

2023 (15º lugar).

No último jogo do ano, Felipe e sua equipe enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida, que é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h deste domingo (8).