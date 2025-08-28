Autor do gol que garantiu o empate do Vasco diante do Botafogo por 1 a 1, o volante Jair avaliou a atuação da equipe e destacou a necessidade de aproveitar melhor as oportunidades criadas. Em entrevista na zona mista, o jogador afirmou que o time poderia ter conquistado um resultado mais positivo.

continua após a publicidade

- Acho que faltou a gente ter aproveitado as oportunidades, a gente criou muito. Teve o lance do pênalti também, mas isso não cabe a mim estar toda hora falando se foi pênalti ou não. Ao meu ver foi, só que pelo que a gente produziu a gente poderia ter saído com um resultado melhor, mas a gente não aproveitou - disse.

➡️ Vasco encaminha contratação de zagueiro da seleção colombiana

O lance em questão aconteceu ainda no primeiro tempo, em jogada polêmica que gerou reclamações da comissão técnica vascaína. Para Jair, a decisão do árbitro prejudicou a equipe.

continua após a publicidade

- Na verdade, foi um lance muito rápido, eu só vi ele dando o tapa, não vi se ele tentou acertar a bola, mas eu acredito que foi pênalti, acho que a gente foi prejudicado sim - afirmou.

➡️ Diniz critica arbitragem após possível pênalti para o Vasco: ‘Fácil de ser marcado’

Mesmo com a reclamação em relação à arbitragem, o volante fez questão de valorizar a postura do Vasco durante os 90 minutos.

- Tirando esses lances, a gente fez um grande jogo, acho que a gente poderia ter saído com o resultado melhor pelo que a gente criou, pelo que a gente produziu desde o início da partida. A gente acabou tomando 1 a 0, mas a gente não desconcentrou, acho que isso é um ponto muito positivo - avaliou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Por fim, Jair destacou a importância de manter a confiança para a sequência da temporada.

- A gente buscou o resultado, infelizmente não veio a vitória, mas a gente ergueu a cabeça. Agora temos um jogo que precisamos ganhar domingo para manter esse nível e buscar uma sequência de vitórias - concluiu.

➡️ Torcedores se revoltam com decisão da arbitragem em Vasco x Botafogo: ‘Loucura’

Jair em zona mista do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos;🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Gols: Jair 16'/1ºT (VAS); Arthur Cabral 7'/1ºT (BOT)

Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (VAS); Arthur Cabral, Marlon Freitas, Marçal e Danilo (BOT)

⚽ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros, Rayan (Estrella), Coutinho (Andrés Gómez) e Nuno Moreira (David); Vegetti.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Allan), Álvaro Montoro (Matheus Martins) e Artur (Newton); Chris Ramos (Savarino) e Arthur Cabral.