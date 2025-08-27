Torcedores se revoltam com decisão da arbitragem em Vasco x Botafogo: ‘Loucura’
Lance aconteceu no início da segunda etapa
- Matéria
- Mais Notícias
Em jogo movimentado na Colina Histórica, Vasco e Botafogo empataram na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27). No entanto, logo no início da segunda etapa, um lance polêmico gerou grande repercussão nas redes sociais. Após finalização de Rayan, a bola explodiu no braço de Marlon Freitas, dentro da área, e o árbitro Anderson Daronco mandou o lance seguir.
PC Oliveira bate o martelo sobre polêmica de arbitragem em Vasco x Botafogo
Fora de Campo
Roger Flores vê vantagem estratégica em Vasco x Botafogo: ‘Deus nos acuda’
Fora de Campo
Torcedores do Vasco apontam culpado por gol do Botafogo: ‘Todo mundo sabia’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Logo após a jogada, Anderson Daronco consultou o VAR, que mandou o jogo seguir, sem necessidade de consulta na beira do gramado. Revoltados com a não-marcação do possível pênalti, os vascaínos usaram as redes sociais para se manifestar. Além deles, torcedores de outros clubes bateram o martelo sobre a decisão da arbitragem. Confira.
Vasco e Botafogo decidem a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. A segunda partida acontece no próximo dia 11 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia.
Como foi Vasco x Botafogo?
📝 Texto: Leonardo Bessa
Estádio cheio, festa linda da torcida do Vasco em São Januário para um dos jogos mais importantes da temporada, Alvinegros respondendo no campo e paz. Receita perfeita para um grande confronto. E a primeira etapa mostrou todo o equilíbrio de um clássico no mata-mata.
No início, a estratégia de Davide Ancelotti deu certo. Chris Ramos e Arthur Cabral na frente aumentaram força e estatura e, com sete minutos, Cabral aproveitou cruzamento que veio da esquerda e cabeceou como manda o manual: para baixo, com força. Sem chance para Léo Jardim. A formação, no entanto, foi perdendo potência ao longo do primeiro tempo.
Isso porque o Vasco também aproveitou o jogo aéreo para empatar com Jair, no segundo pau, depois de levantamento de Nuno Moreira. Com o Glorioso tendo dois centroavantes e lados com Artur e Montoro, faltava o meio-campo. Aí o Cruz-Maltino levou a melhor e produziu as melhores chances, obrigando John a trabalhar.
Fernando Diniz lançou a equipe da casa para marcar em bloco alto, pressionando e anulando a saída de bola do Botafogo, um dos pontos altos do trabalho de Ancelotti. Nos primeiros movimentos, o Gigante da Colina desperdiçou três chances claras, parando em ótimas defesas de John.
Davide, então, sacou Chris Ramos do time e chamou Savarino, que alternou com Montoro entre esquerda e meio. Assim, o Botafogo voltou a ter a bola e passou a assustar no terço final, mas com seu artilheiro, Arthur Cabral, muito isolado.
As trocas de ambos os lados esfriaram a partida. O Botafogo esboçou jogadas profundas no fim, mas sem sucesso. O Vasco, por sua vez, perdeu poder de criação com a saída de Philippe Coutinho. O empate em 1 a 1 foi decretado ao apito final do árbitro Anderson Daronco.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias