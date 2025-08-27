Roger Flores vê vantagem estratégica em Vasco x Botafogo: ‘Deus nos acuda’

Vasco e Botafogo se enfrentam, nesta quarta-feira (27), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Glorioso saiu na frente do placar com um gol de cabeça de Arthur Cabral. Após o lance, o ex-jogador Roger Flores apontou uma vantagem estratégica no confronto.

Durante a transmissão da partida, pela Globo, o comentarista chamou atenção para a diferença de estatura da defesa do Vasco em comparação aos atacantes Arthur Cabral e Chris Ramos. A dupla é mais alta que os zagueiros Hugo Moura e Lucas Freitas, do Cruzmaltino.

- O jogo hoje é muito estudado, tem muita estratégia, se tem professores de todos os lados enchergando o que pode acontecer. A defesa do Vasco é de baixa estatura, se você tem no elenco dois atacantes altos, com capacidade de buscar essa bola por cima, e pelo lado jogadores com a qualidade de fazer essa bola cruzada com o trajeto perfeito fica fácil - iniciou o comentarista, antes de completar.

- Com sete minutos o Arthur já tinha cabeceado sozinho uma bola que passou perto. Depois ele marcou. O Vasco tem que entender esse tipo de jogo e ter uma marcação individual na defesa. Se não dá para marcar o adversário por cima, que eles sejam inteligentes o suficiente para deslocá-los sem cometer falta. Porque se não, vai ser um Deus nos acuda - concluiu.

A jogada que originou o gol do Botafogo no confronto foi justamente pelo alto. Alex Telles recebeu na ponta esquerda e rapidamente realizou um cruzamento preciso na direção de Arthur Cabral. O camisa 98 subiu mais alto que a defesa do Vasco para marcar de cabeça. Veja o lance abaixo:

Após sair atrás do placar, o Vasco empatou o confronto ainda na primeira etapa. A equipe da Colina marcou aos 16 minutos, com o volante Jair. O gol surgiu após um escanteio, onde Nuno Moreira aproveitou a sobra da defesa do Glorioso para realizar um novo cruzamento e achar o camisa 8, na aréa, para marcar.