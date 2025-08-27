Melhores momentos: Vasco e Botafogo empatam na ida das quartas da Copa do Brasil
Vaga na semifinal será decidida no dia 11 de setembro, no Nilton Santos
Em partida muito equilibrada no estádio de São Januário, na noite desta quarta-feira (27), Vasco e Botafogo ficaram apenas no empate por 1 a 1 em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, com gols no primeiro tempo. Arthur Cabral abriu o placar para o Alvinegro e Jair deixou tudo igual.
A decisão por uma vaga na semifinal da competição acontecerá apenas no dia 11 de setembro, após a Data Fifa. O jogo será disputado no Nilton Santos, casa do Glorioso
Como foi o clássico entre Vasco e Botafogo?
Estádio cheio, festa linda da torcida do Vasco em São Januário para um dos jogos mais importantes da temporada, Alvinegros respondendo no campo e paz. Receita perfeita para um grande confronto. E a primeira etapa mostrou todo o equilíbrio de um clássico no mata-mata.
No início, a estratégia de Davide Ancelotti deu certo. Chris Ramos e Arthur Cabral na frente aumentaram força e estatura e, com sete minutos, Cabral aproveitou cruzamento que veio da esquerda e cabeceou como manda o manual: para baixo, com força. Sem chance para Léo Jardim. A formação, no entanto, foi perdendo potência ao longo do primeiro tempo.
Isso porque o Vasco também aproveitou o jogo aéreo para empatar com Jair, no segundo pau, depois de levantamento de Nuno Moreira. Com o Glorioso tendo dois centroavantes e lados com Artur e Montoro, faltava o meio-campo. Aí o Cruz-Maltino levou a melhor e produziu as melhores chances, obrigando John a trabalhar.
Equilíbrio
Fernando Diniz lançou a equipe da casa para marcar em bloco alto, pressionando e anulando a saída de bola do Botafogo, um dos pontos altos do trabalho de Ancelotti. Nos primeiros movimentos, o Gigante da Colina desperdiçou três chances claras, parando em ótimas defesas de John.
Davide, então, sacou Chris Ramos do time e chamou Savarino, que alternou com Montoro entre esquerda e meio. Assim, o Botafogo voltou a ter a bola e passou a assustar no terço final, mas com seu artilheiro, Arthur Cabral, muito isolado.
As trocas de ambos os lados esfriaram a partida. O Botafogo esboçou jogadas profundas no fim, mas sem sucesso. O Vasco, por sua vez, perdeu poder de criação com a saída de Philippe Coutinho. O empate em 1 a 1 foi decretado ao apito final do árbitro Anderson Daronco.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 1 BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (IDA)
📆 Data e horário: quarta, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos;
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Gols: Jair 16'/1ºT (VAS); Arthur Cabral 7'/1ºT (BOT)
Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (VAS); Arthur Cabral, Marlon Freitas, Marçal e Danilo (BOT)
⚽ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros, Rayan (Estrella), Coutinho (Andrés Gómez) e Nuno Moreira (David); Vegetti.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Allan), Álvaro Montoro (Matheus Martins) e Artur (Newton); Chris Ramos (Savarino) e Arthur Cabral.
