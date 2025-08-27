menu hamburguer
Torcedores do Vasco apontam culpado após gol do Botafogo: ‘Todo mundo sabia’

Equipes fazem a 1ª partida das quartas de final da Copa do Brasil

Arthur Cabral comemora gol do Botafogo diante do Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
22:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando em São Januário, Vasco e Botafogo fazem a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27). Logo aos 10 minutos de jogo, o atacante Artur Cabral recebeu com liberdade na entrada da área e testou firme para abrir o placar do clássico. O lance gerou grande repercussão nas redes sociais, para os vascaínos a bola era defensável.

O Cruzmaltino empatou o confronto logo na sequência com um gol do meia Jair. No entanto, os torcedores se dividiram em busca de um culpado pelo gol Alvinegro. Para alguns, o principal erro foi a falha na marcação da defesa cruzmaltina. Enquanto isso, outros apontam o goleiro Léo Jardim. Confira.

Vasco e Botafogo decidem a classificação para às semifinais da Copa do Brasil. A segunda partida acontece no próximo dia 11 de setembro, também às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia.

Léo Jardim após sofrer gol do Botafogo em jogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Léo Jardim após sofrer gol do Botafogo em jogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

