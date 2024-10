Jair comemora volta aos gramados pelo Vasco: ‘Estou 100%’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Além da vitória sobre o Cuiabá, a volta de Jair foi um dos grandes destaques do Vasco na noite desta quinta-feira (24). Após nove meses longe dos gramados, o volante cruz-maltino cravou que está "100%", como se nunca tivesse se lesionado. Confira a passagem do jogador pela zona mista no player acima.

Jair voltou a jogar com a camisa do Vasco após sofrer grave lesão no joelho e ficar parado por nove meses (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Todas as respostas de Jair na zona mista do Vasco

ELIMINAÇÃO NA COPA DO BRASIL

- Acho que esse grupo merecia estar numa final de Copa do Brasil. Pelo jogo e pela campanha que a gente fez. A gente tem buscado grandes coisas e sabemos que é um desafio muito grande. A troca de treinadores influenciou esses altos e baixos. Mas o Paiva tem feito um grande trabalho e meus companheiros têm dado o melhor para o Vasco buscar coisas grandes. Espero que a gente consiga buscar uma classificação para a pré-Libertadores.

FRIO NA BARRIGA?

- Foram nove meses. É muito tempo. Para quem vive o futebol, não poder fazer parte do dia a dia de treino, viagens e jogos é o mais difícil. Hoje, quando eu estava vindo, eu estava sentindo um frio na barriga. Foi como se eu tivesse voltado a jogar futebol hoje. O tempo fora é o mais difícil.

PERÍODO DE RECUPERAÇÃO

- Comecei a jogar futebol hoje. A sensação é essa. Nove meses. O DESP (Departamento de Saúde de Performance) está de parabéns. Foi uma recuperação muito boa. Me senti bem e sem dores. É como se eu não tivesse me machucado. É a sensação pelo tempo. Estou feliz de poder voltar com uma vitória.

COMO O JAIR SE SENTE?

- Claro que ainda tenho que pegar ritmo de jogo. Foram nove meses. É muito tempo. Sem jogar. Mas me sinto bem e feliz por este desafio. Eu e o Paulinho. Só a gente sabe o quanto foi desafiador. Mas estou muito feliz por estar de volta. É claro que gostaria de estar numa pré-temporada, porque seria mais fácil. Espero terminar o ano bem. Estou 100%.

OBJETIVOS DO VASCO

- Passo a passo. A gente tem que pensar alto, mas primeiro temos que buscar os 45 pontos, depois uma Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores. Agora no final do campeonato é gente brigando para ser campeão. Time brigando para não cair. Cada vez fica mais difícil, mas a gente tem que pensar jogo a jogo.

CARINHO DA TORCIDA

- As mensagens que eu sempre recebi eram de carinho. Isso me motiva cada vez mais a me recuperar o quanto antes para voltar e ajudar o Vasco. Estou muito feliz pelo o que vivi e ter entrado. Ainda mais com uma vitória.

Jair esteve em campo por 29 minutos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco encara o Bahia, em São Januário. A bola rola às 21h de segunda-feira (28).