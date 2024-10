Hugo Moura marcou o gol da vitória cruz-maltina sobre o Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 25/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com uma atuação bem abaixo, o Vasco mostrou que a eliminação na Copa do Brasil já é coisa do passado. A simbologia por de trás da vitória contra o Cuiabá era de que o Cruz-Maltino precisava ganhar a qualquer custo. E venceu.

O Vasco vinha da pior sequência na temporada: oito jogos sem vencer. O técnico Rafael Paiva, por sua vez, clamava por uma nova virada de chave na temporada.

A retomada aos trilhos das vitórias veio no momento certo, tendo em vista que os times na parte debaixo da tabela estavam se aproximando. Por exemplo, antes da vitória, apenas cinco pontos separavam o Vasco da zona de rebaixamento, enquanto a diferença para o G-6 era de 12 pontos.

O resultado também serviu para presentear os vascaínos, que "não soltaram a mão" do elenco, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil. Os três pontos fazem os torcedores voltarem a almejar voos mais altos na tabela.

O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Com isso, todas as atenções estão voltadas para uma única competição. O foco é total em busca de uma classificação para uma competição sul-americana.

Rafael Paiva voltou a fazer o Vasco vencer na temporada depois de oito partidas (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Bahia. O Cruz-Maltino recebe o Esquadrão de Aço em São Januário. A partida, que é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será nesta segunda-feira (28), às 21h.