Rafael Paiva celebra a volta de Jair ao Vasco: ‘Correspondeu bem’

Vasco voltou a vencer na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 24/10/2024 - 22:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O retorno de Jair aos gramados foi um dos fatos mais celebrados no Vasco além da vitória sobre o Cuiabá. O volante, que sofreu uma grave lesão no joelho no início do ano, voltou a vestir a camisa cruz-maltina após nove meses. O técnico Rafael Paiva celebrou o feito.

➡️ Herói da vitória do Vasco contra o Cuiabá desabafa sobre eliminação para o Atlético-MG

- Jair era um caso muito sensível: tanto tempo fora e em qual momento voltar? Nunca tem um momento tranquilo no Vasco. Eles sabem que sempre vão voltar em dificuldade alta de jogo. Já poderia ter sido relacionado contra o Atlético, a gente achou melhor não porque sabia do peso do jogo e da intensidade. A gente não quis correr risco. Hoje não ia ser jogo fácil, a vitória precisava vir, mas ele já estava se sentindo melhor e mais confiante - comentou Rafael Paiva.

- Acho que ele correspondeu bem, jogador importante e querido no grupo também. Extremamente experiente, a gente precisa dessa experiência. A gente está muito feliz pelo retorno do Jair, é um reforço positivo.

Questionado sobre a volta de Paulinho e Adson, Rafael Paiva pregou cautela. Segundo o técnico do Vasco, o retorno do meia e do atacante vai demorar um pouco mais.

- Paulinho ainda está em transição e sem contato, não volta tão já. A gente precisa ter paciência. Vai depender muito do dia a dia. Adson ainda não voltou a trabalhar com o grupo, com bola, e vai demorar um pouquinho mais.

Jair voltou a atuar com a camisa do Vasco após nove meses longe dos gramados (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco encara o Bahia, em São Januário. A bola rola às 21h de segunda-feira (28).