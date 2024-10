Hugo Moura marcou o gol que garantiu a vitória do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 24/10/2024 - 20:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Enfim, o Vasco voltou a vencer após oito partidas. Com gol de Hugo Moura, o Cruz-Maltino superou o Cuiabá, na noite desta quinta-feira (24), em jogo adiado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

Mesmo com a vitória, o Vasco permanece na 10ª posição na tabela do Brasileirão, com 40 pontos. O Cuiabá, por sua vez, estacionou na zona de rebaixamento, como 19º colocado, com 27 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Cuiabá fizeram um início de jogo para tirar a paciência do torcedor. Ambas as equipes praticamente não chutaram ao gol e, no final do primeiro tempo, foi possível ouvir vaias e protestos por parte dos vascaínos.

Já no segundo tempo, o panorama da partida mudou. Logo aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa nos pés de Hugo Moura para abrir o placar.

Depois disso, o Vasco administrou o resultado. Por outro lado, o Cuiabá não ofereceu perigo ao gol de Léo Jardim. O cenário foi ideal para Rafael Paiva colocou Jair em campo. O volante voltou a jogar após nove meses lesionado.

Jair volta a jogar com a camisa do Vasco após nove meses longe dos gramados (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

Na próxima rodada, o Vasco encara o Bahia, em São Januário. A bola rola às 21h de segunda-feira (28). Já o Cuiabá recebe o Corinthians, na Arena Pantanal. O jogo será às 19h do mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 CUIABÁ

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de outubro de 2024, 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Hugo Moura (7' do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Hugo Moura e Vegetti (VAS); Derik Lacerda (CUI);

💸 Renda: R$ 826.950,00;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 16.696.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David), João Victor, Léo e Leandrinho (Maxime Dominguez); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payet), Puma Rodríguez, Philippe Coutinho (Jair) e Emerson Rodríguez (Lucas Piton); Vegetti.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Max); Filipe Augusto (Jonathan Cafu), Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Derik Lacerda), Clayson (Eliel) e Isidro Pitta.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO);

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) ;

4️⃣ Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG);