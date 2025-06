Ex-jogador compara atacante do Vasco com Adriano Imperador: ‘Nível acima’

O ex-jogador do Vasco e da Seleção Brasileira, Souza comparou o jovem Rayan com o Adriano Imperador. Na quinta-feira (12), o atacante de apenas 18 anos fez um gol e participou de outro na vitória do Cruz-Maltino em cima do São Paulo, no Morumbis, por 3 a 1.

continua após a publicidade

A declaração de Souza foi feita no programa "Benja Me Mucho", do jornalista Benjamim Back, no YouTube. Ele rasgou elogios a Rayan, e disse que o atacante está em um nível acima de Adriano quando o Imperador começou no Flamengo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Para mim o Rayan é o Adriano Imperador. O Adriano no Flamengo não fazia oque o Rayan já está fazendo. O Adriano era muito contestado. Depois que ele chegou lá fora que ele despontou. Hoje, o Rayan já está num nível acima do Adriano - Começou o ex-jogador do Vasco.

continua após a publicidade

— Ele (Rayan) tem muita qualidade, força, humildade. Eu sempre conversava muito com ele sobre essas questões de finanças, de guardar dinheiro. Ele tem tudo para despontar.

(Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vegetti faz ‘cobrança’ a Coutinho para renovar com Vasco e brinca: ‘Já ameacei ele’

Vegetti "cobrou" Coutinho para renovar o contrato com o Vasco. Após a vitória contra o São Paulo, o Pirata brincou ao falar do meia e disse que "mataria" o companheiro caso não estendesse o vínculo com o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

- Se ele não renovar, eu vou matar ele (risos). Ele vem jogando muito, hoje ele fez um jogo diferenciado. Ele ama o Vasco e eu acredito que ele queira ficar. Eu já ameacei ele - brincou Pablo Vegetti.

O terceiro gol do Vasco foi marcado por Vegetti. Agora o atacante só precisa cravar contra o Palmeiras que vai fechar a lista de vítimas da elite do futebol brasileiro.

➡️Pai de jogador da Série A do Brasileirão chora ao ver lesão de filho

- Falta o Palmeiras agora. Estou muito feliz pela vitória, a gente ficou muito mal depois do jogo contra o Bragantino, nós fizemos um jogo muito bom, não merecíamos perder. Estamos trabalhando muito com o Diniz, a gente acredita que as coisas estão mudando, nós viemos mostrando em campo tudo o que estamos trabalhando durante a semana e, hoje, o resultado final deu certo. Fizemos tudo o que trabalhamos durante a semana e é isso que deixa todo mundo muito confortável - disse o atacante.