Vasco lucra bolada com gols de Gabriel Pec na MLS; veja detalhes

O Vasco não precisou entrar em campo para reforçar os cofres do clube. Com os dois gols marcados por Gabriel Pec, ex-jogador da equipe, no empate em 3 a 3 entre LA Galaxy e St. Louis City, o clube embolsou cerca de R$ 100 mil devido a uma cláusula existente no contrato do ponta. Ao todo, ele já rendeu mais de R$ 1 milhão ao Gigante da Colina.

A transferência foi concluída, porém o Vasco impôs tal requisito ao time da MLS: 10 mil dólares por cada gol até o 50º do atacante. Pelo LA Galaxy, Gabriel Pec já marcou 25 gols, o que significa 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,3 milhão, segundo a cotação atual) aos cofres vascaínos.

Gabriel Pec, em 2024, vivendo boa temporada pelo time americano (Foto: Divulgação/LA Galaxy)

Na época da negociação, o clube carioca ganhou cerca de 10 milhões de dólares (R$ 49 milhões, em 2024), por 70% dos direitos de Pec. Atualmente, o Vasco mantém 30% dos direitos econômicos do jogador, além de impôr uma cláusula de 1 milhão de dólares caso ele não seja vendido até uma determinada data, que ainda não foi anunciada.

Gabriel Pec chegou ao LA Galaxy em 2024 e teve um ano de destaque. Campeão da MLS, o atacante esteve envolvido em 40 gols, sendo 21 deles colocando a bola na rede e 19 assistências, em 41 jogos. O ex-Vasco deixou Luis Suárez, do Inter Miami, para trás e foi eleito a contratação da temporada pelo campeonato norte-americano.

Temporada de 2025 do LA Galaxy

No entanto, em 2025, Gabriel Pec não teve o mesmo desempenho da temporada de estreia. Em 2025, o atacante tem números mais discretos. A partida contra o St. Louis City, por exemplo, foi a 19ª vez que ele entrou em campo. Até o momento, foram quatro gols marcados e apenas uma assistência.

O clube também não vive um momento inspirador. Embora tenha levantado a taça de campeão na última temporada, a equipe ocupa a última colocação da MLS após 18 rodadas.