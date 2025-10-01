menu hamburguer
Torcedores mandam recado a Rogério Ceni após gols do Palmeiras contra o Vasco

Verdão vai atropelando o Cruzmaltino, no Allianz Parque

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
20:04
Rogério Ceni, técnico do Bahia (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
Jogando diante da sua torcida, o Palmeiras atropelou o Vasco no primeiro tempo e abriu uma vantagem de 3 a 0, com menos de 25 minutos. Diante disso, os torcedores resgataram a fala do técnico Rogério Ceni, no último final de semana, quando afirmou que o estilo de jogo do Verdão é só com ligação direta para o ataque.

Diferente da declaração de Ceni, os três gols palmeirenses saíram de jogadas construídas pelo chão. No gol de Vitor Roque, por exemplo, o Palmeiras começa a jogada com o volante Aníbal Moreno tocando a bola a partir da zaga. 

Com a construção do resultado expressivo, os torcedores mandaram um recado para o técnico do Bahia nas redes sociais. Em tom de brincadeira, um dos internautas afirmou que o toque de Rogério Ceni foi fundamental para Abel Ferreira mudar o estilo de jogo para a partida contra o Vasco. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Verdão vai reassumindo a segundo colocação do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos somados. Já o Vasco, volta a ser derrotado após sete partidas e vai estacionando na 12ª posição, com 30 pontos.

Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

