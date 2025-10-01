Torcedores se revoltam com decisão da arbitragem em Palmeiras x Vasco: ‘Sonegado’

O Palmeiras não tomou conhecimento e abriu um placar de 3 a 0 contra o Vasco, com apenas 25 minutos de jogo. No entanto, um lance polêmico envolvendo a arbitragem revoltou os torcedores. No início da partida, o atacante Rayan invadiu a área, foi tocado por Piquerez e ficou pedindo pênalti.

Em campo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein não consultou o VAR e mandou o lance seguir. Nas redes sociais, torcedores de vários clubes detonaram a decisão do árbitro, alegando que o toque do lateral palmeirense foi faltoso. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Verdão vai reassumindo a segundo colocação do Brasileirão, com 52 pontos somados. Já o Vasco, volta a ser derrotado após sete partidas e vai estacionando na 12ª posição, com 30 pontos.

