Torcedores se revoltam com decisão da arbitragem em Palmeiras x Vasco: ‘Sonegado’

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
19:39
Rafael Klein foi o árbitro de Flamengo x Vasco no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraRafael Klein, árbitro de Palmeiras x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Palmeiras não tomou conhecimento e abriu um placar de 3 a 0 contra o Vasco, com apenas 25 minutos de jogo. No entanto, um lance polêmico envolvendo a arbitragem revoltou os torcedores. No início da partida, o atacante Rayan invadiu a área, foi tocado por Piquerez e ficou pedindo pênalti. 

Em campo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein não consultou o VAR e mandou o lance seguir. Nas redes sociais, torcedores de vários clubes detonaram a decisão do árbitro, alegando que o toque do lateral palmeirense foi faltoso. Confira abaixo. 

Com o resultado parcial, o Verdão vai reassumindo a segundo colocação do Brasileirão, com 52 pontos somados. Já o Vasco, volta a ser derrotado após sete partidas e vai estacionando na 12ª posição, com 30 pontos.  

Flaco Lópes e Raphael Veiga comemoram gol do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Flaco Lópes e Raphael Veiga comemoram gol do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

