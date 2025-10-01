menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores do Vasco não perdoam jogador contra o Palmeiras: ‘Que vergonha’

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
19:44
Fernando Diniz em Palmeiras x Vasco, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraFernando Diniz em Palmeiras x Vasco, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Palmeiras saiu na frente do placar no confronto contra o Vasco, desta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira abriu 3 a 0 nos 45 minutos iniciais. No segundo gol do Alviverde, a torcida do Cruzmaltino ficou na bronca com o zagueiro Lucas Oliveira.

O gol aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Gustavo Gómez realizou um desarme preciso no meio de campo, que resultou em um contra-ataque fulminante do Verdão.

O lateral Piquerez arracou pela ponta esquerda e cruzou para a área do Vasco. Lá estava Lucas Oliveira, que ao tentar realizar um corte, acabou escorregando na hora de arrumar o corpo. Em um bate e rabete, a bola sobrou com Flaco Lopez, que marcou o segundo gol no confronto.

O lance viralizou nas redes sociais. Torcedores do Vasco se revoltaram com o erro do defensor, que está como titular na partida por conta da ausência de Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano é desfalque por lesão. Veja a repercussão abaixo:

