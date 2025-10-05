GB revela ‘profecia’ de Diniz antes de marcar o gol da vitória do Vasco

Após o triunfo sobre o Vitória, neste domingo (5), o atacante GB foi um dos nomes mais celebrados pelo torcedor vascaíno. Autor do gol que garantiu os três pontos ao Gigante da Colina, o jovem atleta concedeu entrevista na zona mista e revelou que o treinador Fernando Diniz fez uma verdadeira “profecia” antes da substituição.

- Ele me incentivou e falou que ia entrar e fazer o gol da vitória e aconteceu como ele diz. Então eu só tenho a agradecer ao professor - revelou.

O jogador também comentou sobre a emoção de marcar um gol decisivo logo após voltar de lesão:

- Eu estou muito feliz e vou agradecer a Deus, que eu venho batalhando muito, eu venho lutando muito. Eu tive uma lesão agora na coxa esquerda e estou voltando de lesão, então fazer um gol desse, que eu acho que é muito importante para mim. E agradecer também a todo o staff do departamento Médico que me ajudou bastante nessa volta - afirmou o atacante.

GB comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Rodrigues/AGIF)

O jovem ainda comentou sobre o momento de fé após o apito final.

- Eu sempre agradeço muito a Deus nesse momento. Que eu sempre peço muito pra ele, então ali no momento que ajoelhei eu agradeço a Deus. Agradeci a toda minha família ali no momento, que tá aqui na casa.

Com o gol, GB chegou ao seu segundo como profissional do Vasco e o primeiro nesta temporada, reafirmando o potencial que Diniz enxerga nele para o futuro.

