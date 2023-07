Reforços sem custos ou empréstimos



A situação mudou na janela atual. Até o momento, o Vasco anunciou três contratações: o zagueiro Maicon, o volante Medel e o atacante Serginho. O que eles têm em comum? Todos chegaram sem custos ao Cruz-Maltino.



Lucas Pratto, outros alvo do clube atualmente, está livre no mercado e também poderia chegar de graça. Outro modelo de negócio que pode ser explorado é o empréstimo com opção de compra. É assim, por exemplo, que o Vasco busca contratar Franco Fagúndez, do Nacional-URU.



