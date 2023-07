Segundo informações apuradas pelo Lance!, as primeiras impressões do elenco com Ramón Díaz foram extremamente positivas. Além da intensidade das atividades, outro fator que agradou ao elenco do Vasco foi a personalidade do treinador.



Internamente, o grupo pensa que a mentalidade ofensiva e vencedora do treinador argentino deve dar o combustível necessário para que os resultados aconteçam em campo.