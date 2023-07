- Até agora nenhum pagamento. Tinha uma promessa de ser pago no último dia 20, mas não foi e não conseguimos mais contato. São 300 mil pelo empréstimo mas está correndo multa e juros. Vamos ver o que pode ser feito já que tem consultas de clubes pelo atleta. Vamos insistir para resolver sem atritos. Se não pagar, o jogador vai pra outro clube. Falamos com o financeiro e o empresário mantém contato também com o futebol do Vasco. Se nos pagarem, ajuda muito. Não existe um clube na Série A devendo a um clube na Série C.