Vasco e Barracas Central ficaram no 0 a 0 na estreia das equipes na Sul-Americana. Apesar de ter ficado com um jogador a mais nos minutos finais, o time cruz-maltino não conseguiu furar a defesa adversária e deixar o placar em vantagem.

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Como foi Barracas Central x Vasco?

No primeiro tempo, o Vasco dominou a partida com 64% de posse de bola contra 36% do adversário argentino e criou as melhores oportunidades de gol. A equipe teve pelo menos duas chances claras para abrir o placar: a primeira em uma cabeçada de Spinelli e a segunda em um chute após uma boa infiltração do jovem lateral-esquerdo Avellar, mas ambas pararam em boas intervenções do goleiro Juan Espínola.

Matheus França, do Vasco, disputa a bola com Rodrigo Insúa, do Barracas Central (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O grande destaque da etapa inicial foi o meia JP, principal articulador do Cruz-Maltino, que distribuiu bons passes e teve papel fundamental na organização do meio-campo.

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No segundo tempo, o time argentino voltou mais organizado, enquanto o Vasco aparentou sentir o cansaço em campo. As alterações promovidas pelo treinador Marcello Salles surtiram efeito, com as entradas de Adson e Marino dando mais dinamismo à equipe. Na reta final, a situação ficou ainda mais favorável para o Gigante da Colina quando Maximiliano Puig, recém-entrado na equipe argentina, foi expulso após uma entrada dura em Nuno Moreira. Porém, mesmo com a superioridade númerica, o Vasco não conseguiu quebrar o zero no placar.

Momento da expulsão do jogador do Barracas Central (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O que vem por aí?

O Vasco retorna aos gramados já no sábado (11), desta vez com os titulares, para enfrenta o Remo, às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão. As equipes voltam a se enfrentar pela última rodada da primeira fase da Sul-Americana, no dia 27 de maio, desta vez em São Januário.

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✅ FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL X VASCO

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sola

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

⚽ Gols:

🟨 Cartões amarelos: Matheus França (VAS), Tómas Porra (BAR), Damián Martínez (BAR), Candia (BAR), Lukas Zuccarello (VAS), Briasco (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: Puig (BAR)

Escalação do Barracas Central

Espínola, Damían Martínez (Barrios), Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Miloc, Tomás Porra e Ivan Tapia (Puig); Morales (Briasco) e Candia (Maroni).

Escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Avellar (Marino); Hugo Moura, JP e Matheus França (Adson); Nuno Moreira (Zuccarello) e Spinelli.

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